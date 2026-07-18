Trabzon'da hafızlık icazet töreni yapıldı
Trabzon'un Of ilçesinde hafızlık icazet töreni düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde hafızlık icazet töreni düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Of Büyük Cami'nde gerçekleştirilen programda kurslardan mezun olan 124 hafız bir araya geldi.
Programa Vali Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Of Kaymakamı Eşref Akça, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, din görevlileri, hafızlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı.
Protokol üyeleri hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgelerini verdi.
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