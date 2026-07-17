Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 17.07.2026 - 22:05 Güncelleme:
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda 5'e 2 çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Bordo-mavili takım, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ