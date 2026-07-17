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        Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, yapımı devam eden projeleri inceledi

        Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahipsiz hayvanlara doğal yaşam alanlarının oluşturulmasını amaçlayan Maçka Kaynarca Proje Alanı'nda incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 21:35 Güncelleme:
        Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, yapımı devam eden projeleri inceledi

        Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sahipsiz hayvanlara doğal yaşam alanlarının oluşturulmasını amaçlayan Maçka Kaynarca Proje Alanı'nda incelemelerde bulundu.


        Vali Şahin, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ile proje kapsamında inşaat çalışmalarının başladığı alanı inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Hızlı bir çalışma yapıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

        "Şehrimizde özellikle sokak hayvanlarının rehabilite olacağı, bütün imkanlara kavuşacakları ve yaşayabilecekleri çok güzel bir tesis hayata geçiriliyor. Yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen arkadaşlarımıza ve tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."


        Genç ise proje ile sahipsiz sokak hayvanı tanımını kaldırmayı amaçladıklarını söyledi.

        Yaşam alanının 5 bine yakın kapasitesinin olacağını bildiren Genç, "Hayvanları teslim aldıktan sonra onların buradaki rehabilitasyonları, kısırlaştırılmaları, sahiplendirilmeleri ve popülasyonlarının kontrol altına alınması çok daha profesyonel bir şekilde olacak. Şehrimizde bu sorunu kökünden inşallah çözmüş olacağız. 15 Ağustos’ta kabule başlayacağız, Kasım’da da hepsi bitmiş ve hizmete alınmış olacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.


        - Sera Gölü Sosyal Tesisleri yeniden inşa edilecek

        Vali Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, proje aşamasındaki Sera Gölü Sosyal Tesisleri alanında da incelemelerde bulundu.

        Genç, projenin hızlı bir şekilde ihaleye çıkacağını ifade ederek, "Geçmişte yaşanan yangın nedeniyle kaybettiğimiz sosyal tesisimizi daha modern ve daha işlevsel bir şekilde yeniden şehrimize kazandıracağız. Düğün salonu ve restorandan oluşacak bu tesisle ziyaretçilerimize ve bu bölgedeki 12 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza nitelikli bir hizmet ünitesi sunacağız. Sera Gölü’nü yeniden canlandıracağız." diye konuştu.




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