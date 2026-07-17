Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Trabzon'da ziyaretlerde bulundu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Özdağ, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ederek TTSO Başkanı Erkut Çelebi ile görüştü.
Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Özdağ, yaptığı konuşmada, Ordu, Giresun ve Trabzon'da bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu, yarın da Rize'de olacağını söyledi.
Karadeniz turunu Samsun ile tamamlayacağını belirten Özdağ, bölgenin önemli ekonomik ürünlerinden çay ve fındık konusunda üreticilerle görüştüğünü ifade etti.
Özdağ, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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