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        Türk balı yılın ilk yarısında 37 ülkenin sofralarında yer buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere 37 ülkede ağızları tatlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Türk balı yılın ilk yarısında 37 ülkenin sofralarında yer buldu

        MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Türkiye'nin önemli ihraç ürünleri arasında yer alan bal, yılın 6 ayında ABD, Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere 37 ülkede ağızları tatlandırdı.

        AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, arıcılık için uygun iklime sahip Türkiye'nin 6 aylık bal ihracatı, 3 bin 615 ton olarak kayıtlara geçti. Bu ihracattan 15 milyon 764 bin 889 dolar gelir sağlandı.

        Söz konusu dönemde ABD, Birleşik Krallık ve Almanya başta olmak üzere 37 ülkeye bal satıldı.

        Ocak-haziran döneminde ABD'ye 5 milyon 42 bin 659, Birleşik Krallık'a 2 milyon 178 bin 874 ve Almanya'ya da 1 milyon 954 bin 561 dolarlık bal ihraç edildi.

        Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Suriye, Danimarka, İsveç, Liberya, Cape Verde'ye de bu dönem bal satışı gerçekleştirildi.

        - "Türk balını daha fazla ülkede tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz"

        DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, AA muhabirine, yılın ilk yarısında bal ihracatında başarılı bir performans sergilendiğini söyledi.

        Özellikle ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi geleneksel pazarlarda talebin sürmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren İskender, bu yıl yeni ülkelere de bal ihraç edilmesinin, Türk balının uluslararası pazarlardaki bilinirliği ve tercih edilirliğinin arttığını gösterdiğini kaydetti.

        İskender, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerinin de olumlu olduğunu vurgulayarak, "Üretim ve ihracatta mevcut ivmenin korunması halinde yıl sonunda hem ihracat miktarında hem de döviz gelirinde geçen yılın rakamlarının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Türk balının kalite ve güvenilirliği sayesinde mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı, bunun yanında yeni pazarlara da açılmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        Bu kapsamda Türk balının tanıtımına yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerine işaret eden İskender, "Katma değerli ve markalı bal ihracatını artırarak Türk balını daha fazla ülkede tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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