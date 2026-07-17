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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ukraynalı oyuncu Olha Ovdiychuk ile anlaştı

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ukraynalı oyuncu Olha Ovdiychuk ile anlaştı

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Olha Ovdiychuk'u renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 21:45 Güncelleme:
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Ukraynalı oyuncu Olha Ovdiychuk ile anlaştı

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Olha Ovdiychuk'u renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın futbol takımımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünde forma giyen, aynı zamanda Ukrayna Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan 32 yaşındaki futbolcu Olha Ovdiychuk'u kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, Ovdiychuk'un 77 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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