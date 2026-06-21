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        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek "Kaşüstü Halk Plajı 1. Etap Projesi"nin ihale hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 12:41 Güncelleme:
        Trabzon'da Kaşüstü Halk Plajı Projesi'nin ihale hazırlıkları tamamlandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilecek "Kaşüstü Halk Plajı 1. Etap Projesi"nin ihale hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kaşüstü sahilinde yapılacak projede, restoran, büfe, çocuk oyun alanlarının yanı sıra spor ve rekreasyon alanları, bisiklet yolu, mescitler, soyunma kabinleri, duşlar ve tuvaletlerin yer alacağı belirtildi.

        Çalışmayla, ailelerin güvenli ve huzurlu vakit geçirebilecekleri yeni bir sahil düzenlemesinin hayata geçirileceği kaydedildi.

        Engelli bireylerin plajdan rahatlıkla faydalanabilmesi için de erişim rampaları ile kumsal üzerinde yürüyüş platformlarının inşa edileceği aktarılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

        "Projemizin hazırlıklarını tamamladık ve inşallah kısa süre içerisinde ihale sürecini başlatacağız. Bu dönem içerisinde projemizi süratle tamamlayarak hem Yomra'mızın hem de Trabzon'umuzun kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Kaşüstü sahili, yapılacak düzenlemelerle bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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