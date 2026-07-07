Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergilendi

Trabzon'da sağlık çalışanları tarafından hazırlanan "Bir Nöbetin Ardından" temalı fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu. İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen serginin dördüncüsü, Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hastanenin poliklinik girişinde açılan sergide, 25 sağlık çalışanının çektiği 40 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Başhekim İsmail Yükünç, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Davetliler, sergiyi gezerek sağlık çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

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