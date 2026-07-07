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        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergilendi

        Trabzon'da sağlık çalışanları tarafından hazırlanan "Bir Nöbetin Ardından" temalı fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Trabzon'da sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar sergilendi

        Trabzon'da sağlık çalışanları tarafından hazırlanan "Bir Nöbetin Ardından" temalı fotoğraf sergisi, sanatseverlerle buluştu.


        İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilen serginin dördüncüsü, Akçaabat ilçesindeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Hastanenin poliklinik girişinde açılan sergide, 25 sağlık çalışanının çektiği 40 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.


        Başhekim İsmail Yükünç, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Davetliler, sergiyi gezerek sağlık çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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