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        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 19:02 Güncelleme:
        Trabzon'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde P.G. ile akrabası E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine P.G, tabancayla ateş ederek akrabaları E.G, F.E. ve E.E'yi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, E.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralılar F.E. ile E.E. ise olay yerindeki müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayın ardından zanlı P.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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