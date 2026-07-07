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        Trabzon'da silahlı kavgada yaralanan çocuk hastanede öldü

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 22:43 Güncelleme:
        Trabzon'da silahlı kavgada yaralanan çocuk hastanede öldü

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde silahlı kavgada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Gürgendağ Mahallesi'nde dün akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan E.E. (14), tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Paşa G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Aynı olayda Emine G. (69) hayatını kaybetmiş, Fatma E. (51) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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