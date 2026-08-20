Trabzon'da Sultanmurat Festivali düzenlendi
Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Sultanmurat Festivali" gerçekleştirildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde "Sultanmurat Festivali" gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sultanmurat Yaylası'nda organize edilen festival, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.
Festivalde konuşan Vali Tahir Şahin, bölgede yüzyıllardır aile, mahalle, inanç ve bayrak sevgisinin güçlü bir şekilde yaşatıldığını belirtti.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ise birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı kadim bir yayla olduğunu ifade ederek, Trabzon'un son yıllarda önemli bir turizm şehri haline geldiğini aktardı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Sultanmurat'ın Trabzon'un dört bir yanından ve Avrupa'dan gelen hemşehrileri buluşturan önemli bir değer olduğunu belirtti.
Şahin ve beraberindekiler Sultanmurat Şehitliği'ni ziyaret ederek, dua etti.
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