Trabzonspor, Avusturya yolcusu

Trabzonspor, sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için yarın Avusturya'ya gidecek. Trabzon'da 6 Temmuz'da toplanarak sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Avusturya’nın Schladming kasabasında 11 gün kamp yapacak. Özel uçakla yarın saat 10.00'da Salzburgz kentine gidecek Karadeniz ekibi, Schladming kasabasına geçerek akşam ilk çalışmasını gerçekleştirecek. Avusturya kampında 3 hazırlık karşılaşması oynayacak bordo-mavililer, 26 Temmuz'da Eintracht Frankfurt, 30 Temmuz'da Al-Sadd, 2 Ağustos'ta Udinese ile karşı karşıya gelecek

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.