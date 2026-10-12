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        Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 25 bin, VIP Platinum A/C 20 bin, VIP Gold 15 bin, VIP Silver 10 bin, Batı tribünler 5 bin, Doğu tribünler 4 bin, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 3 bin, Güney-Kuzey kale arkası ise 2 bin liradan satışa çıkarıldı.

        Misafir tribün bilet satışı ise İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak karar doğrultusunda yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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