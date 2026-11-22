Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 1-0 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, istedikleri sonucu alamadıklarını ama ortaya koydukları performansın gelecek için umut verici olduğunu söyledi.

Dalcı, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un güçlü ve zayıf yönlerine çalıştıklarını ve oyuncuların özellikle savunma yaparken savunma prensiplerini layıkıyla yerine getirdiğini düşündüğünü belirterek, "Burada mücadele etmek ve bu kaliteli takıma karşı direnç gösterebilmek ve bir plan içerisinde bir oyun oynayabilmek gerçekten çok zor. Önde tutup kazandıkları toplarda geçiş oyunları ve hızlı hücumlarında etkili olacağını biliyorduk ki burada Galatasaray ve Beşiktaş bile burada bu geçiş oyunlarında bazen çok büyük zaaflar yaşadı." şeklinde konuştu.

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Savunmadayken geçişlerde ciddi anlamda pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Dalcı, şunları söyledi:

"Tabii ki geldiğimiz günden beridir genç bir kadroya sahibiz. Ama en büyük sorun geldiğim günden beridir ciddi sakatlıklarla mücadele veriyorum. Ben buraya geldiğimde takımım için önemli olan 10 oyuncumdan eksik bir şekilde buraya geldim. Dolayısıyla bugün sahada ilk defa mücadele eden U19 takımdan 5 oyuncumuzun sahanın içerisinde olması da tabii ki bizim için ve Türk futbolu için değerli ve önemli. Bunların da bu arma için ya da bu takım için sahada bugün tüm cesaretle ve disipliniyle sahanın içerisinde olması bizim için gelecek adına önemliydi."

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Ortaya konulan oyunun ve takımın oyun gücünün kendileri için umut verici olduğunu belirten Dalcı, "Skora bakıldığında belki istediğimizi söyleyemiyoruz ama oynanan oyun ve içindeki oyun gücü ileride bizim için umut verici bir durum. Dolayısıyla vazgeçmeden oyuncularımız, sakat oyuncularımızı da aramıza aldığımızda oyunu daha güçlü şekilde oynayacağımızı düşünüyoruz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Trabzonspor'u da bu anlamda tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.