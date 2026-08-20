Trabzonspor-Ferencvaros
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:
Giriş: 20.08.2026 - 19:30 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:
Stat: Papara Park
Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviolo, Salah, Umut Nayir, Onuachu
Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ