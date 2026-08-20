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        Trabzonspor-Ferencvaros

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Trabzonspor-Ferencvaros

        UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Ferencvaros arasındaki ilk maçın hakem ve takım kadrosu şöyle:

        Stat: Papara Park

        Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Bouchouari, Saviolo, Salah, Umut Nayir, Onuachu

        Ferencvaros: Dibusz, Nagy, Gomez, Raemaekers, Cadu, Corbu, Rommens, O'Dowda, Yusuf, Zachariassen, Joseph

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