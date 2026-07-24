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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Marija Aleksic'i transfer etti

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Marija Aleksic'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Marija Aleksic'i transfer etti

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, orta saha oyuncusu Marija Aleksic'i renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadın Futbol Takımımız, Bosna Hersek Kadın Milli Futbol Takımı'nda yer alan 28 yaşındaki futbolcu Marija Aleksic'i kadrosuna kattı." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, milli sporcunun 8 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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