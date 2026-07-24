Trabzon'da 6. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisiklet Yarışları başladı

Trabzon'da düzenlenen 6. Arsin-Santa-Taşköprü Yol Bisiklet Yarışları ve Halk Bisiklet Festivali başladı.



Arsin Belediyesi önünden başlayıp Santa Harabeleri ile Taşköprü Yaylası güzergahını kapsayan 61 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışların startını Kaymakam Şule Demirtaş ile Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin verdi.



Büyük erkekler ve kadınlar kategorileri başta olmak üzere çeşitli yaş gruplarından 182 sporcunun katıldığı yarışlarda dereceye girenlere para ödülü verilecek.



Belediye Başkanı Bilgin, yaptığı açıklamada, Türkiye Bisiklet Federasyonuyla birlikte organize ettikleri festivalin bu 6'ıncısını gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yarışa katılan sporculara başarılar dileyen Bilgin, organizasyonu ilerleyen yıllarda uluslararası boyuta taşımayı istediklerini belirtti.



Bilgin, yarışlarda toplamda 500 bin lira ödül verileceğini, halk bisikleti festivali kapsamında ise kura ile 50 bisiklet hediye edeceklerini kaydetti.







