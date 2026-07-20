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        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi kadrosuna kattı

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi kadrosuna kattı

        Trabzonspor Kadın Futbol Takımı, Zeynep Akdeniz ve Violah Nambi'yi renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Kadın Futbol Takımı'mız 24 yaşındaki kaleci Zeynep Akdeniz'i kadrosuna kattı. Zeynep Akdeniz, takımımızda 21 numaralı formayı giyecek." ifadelerine yer verildi.

        Bordo-mavili ekibin, Uganda Kadın Milli Futbol Takımı'nın önemli oyuncularından 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Violah Nambi ile de anlaşma sağladığı ve Nambi'nin Trabzonspor'da 11 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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