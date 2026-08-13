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        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından rondo çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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