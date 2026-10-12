Trabzonspor, KuPS Kuopio maçının hazırlıklarını sürdürdü
UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 12.10.2026 - 17:31 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nde 15 Ekim Perşembe günü Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma gerçekleştirildi.
Antrenman, rondo ve dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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