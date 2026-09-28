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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Oyuncular akşam antrenmanında ise salonda kuvvet çalıştı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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