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        Trabzon'un "bulutlara komşu" yaylaları sonbahar renklerine bürünüyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek rakımlı kesimlerinde yer alan Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:55 Güncelleme:
        Trabzon'un "bulutlara komşu" yaylaları sonbahar renklerine bürünüyor

        Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek rakımlı kesimlerinde yer alan Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı.

        Yüksek rakımları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken yaylalarda, sonbaharla bitki örtüsünde renk değişimi yaşanıyor.

        Zaman zaman yaylaların üzerine kadar inen bulutlar, yüksek kesimlerdeki doğal güzelliklerle bütünleşerek ziyaretçilere adeta "bulutlara komşu" olma hissi yaşatıyor.

        Geniş çayırların, dağların ve bulutların bir arada görülebildiği Hanırmak ve Eğrisu yaylaları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        Sabah saatlerinde etkili olan sis ve bulutlar, günün ilerleyen saatlerinde yerini daha açık havaya bırakırken, yaylalarda günün farklı saatlerinde birbirinden farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

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        Sonbaharın renkleriyle doğanın farklı tonlara büründüğü yaylalar, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme ve manzara fotoğrafları çekme imkanı sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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