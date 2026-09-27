Suwen Kadın Futbol Süper Ligi
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sultanbeyligücü'nü 2-1 yendi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sultanbeyligücü'nü 2-1 yendi.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Sultanbeyligücü, 51. dakikada Şehriban Dülek'in golüyle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor, 70. dakikada Fatma Kara Gültekin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bordo-mavililer, 85. dakikada Donjeta Halilaj'ın golüyle 2-1 öne geçti.
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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