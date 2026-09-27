Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sultanbeyligücü'nü 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

        Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Sultanbeyligücü'nü 2-1 yendi.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

        Sultanbeyligücü, 51. dakikada Şehriban Dülek'in golüyle 1-0 öne geçti.

        Trabzonspor, 70. dakikada Fatma Kara Gültekin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bordo-mavililer, 85. dakikada Donjeta Halilaj'ın golüyle 2-1 öne geçti.

        Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Fon soruşturmasında yeni karar
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Gaziantep'te feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına kınama
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Baba kucağında kahreden ölüm!
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Eski cezaevi kampüs doktoru ölü bulundu
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        Terörsüz Türkiye kurulu yarın toplanacak
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        İstanbul derbisinde zafer A.Efes'in!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması!
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        "Yüreğim Türkiye için atacak"
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaya'nın af talebi kabul edildi
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul sona erdi!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Trabzon'da aracında abartılı egzoz kullanan 6 sürücüye 96 bin lira ceza kes...
        Trabzon'da aracında abartılı egzoz kullanan 6 sürücüye 96 bin lira ceza kes...
        Trabzonspor'da yeni transferlerden "10 gollük" katkı
        Trabzonspor'da yeni transferlerden "10 gollük" katkı
        Trabzon'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Trabzon'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzon'da coşkuyla karşıla...
        Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda, Trabzon'da coşkuyla karşıla...
        Salah'ın fotoğraf çektirdiği yayladaki bank ve tabelanın çalındığı iddiası
        Salah'ın fotoğraf çektirdiği yayladaki bank ve tabelanın çalındığı iddiası