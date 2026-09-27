Trabzon'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14. kilometresi Kıratlı mevkisinde M.A.A. yönetimindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, virajı alamayarak Yomra deresine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü M.A.A'nın cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.