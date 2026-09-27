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        Trabzon'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 00:36 Güncelleme:
        Trabzon'da dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Trabzon'un Yomra ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14. kilometresi Kıratlı mevkisinde M.A.A. yönetimindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, virajı alamayarak Yomra deresine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sürücü M.A.A'nın cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

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