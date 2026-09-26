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        Trabzon'da "100. Yılında Trabzon Ticaret Lisesi" adlı kitap tanıtıldı

        Trabzon'da, "100. Yılında Trabzon Ticaret Lisesi" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Trabzon'da "100. Yılında Trabzon Ticaret Lisesi" adlı kitap tanıtıldı

        Trabzon'da, "100. Yılında Trabzon Ticaret Lisesi" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

        Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim öğretim hayatına devam eden okulun bahçesinde organize edilen etkinlikte, eski okul müdürleri, öğretmenler, mezunlar ve öğrenciler bir araya geldi.

        Okul Müdürü Orhan Genç, Türkiye genelinde 6 ilde açılan Ticaret Liselerinden biri olarak 1924'te Trabzon Orta Tacim Mektebi olarak eğitim ve öğretime başlayan lisenin 102'nci yılını kutladıklarını söyledi.

        Genç, eski mezunlar ve idarecilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, okulun tarihçesine ve hatıralara yer verilen 730 sayfalık kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Trabzon Ticaret Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Temel Kofoğlu, bazı eski idareciler ve mezunların konuşma yaptığı programda, kitabı hazırlayan yazar İsmail Fandaklı ise katılımcılara bilgi aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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