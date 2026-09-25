Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu "Töre" ile açacak

Turgut Özakman'ın yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği oyunda, töre gereği verilmesi gereken bir kararın eşiğindeki ailenin yaşadıkları konu ediliyor.

TDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda perde, Anadolu'daki töre anlayışının bireyler üzerindeki yıkıcı etkisini anlatan oyunla açılacak.

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