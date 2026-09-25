Trabzon'da itfaiye filosuna 290 milyon liralık 9 yeni araç katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının filosu, 290 milyon 450 bin lira maliyetli 9 yeni araçla güçlendirildi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde düzenlenen programda, itfaiye teşkilatı ne kadar güçlü olursa, şehrin de o kadar güvende olacağını söyledi.

Teşkilat mensuplarının İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayan Karaismailoğlu, görevlerinde başarılar diledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın ise fedakarca çalışan itfaiye personelinin her türlü donanıma sahip modern teçhizatla çalışması için atılan adımları değerli bulduğunu ifade etti.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hizmete alınan araçların Trabzon'un itfaiye altyapısına önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Araç parkını güçlendirmeye devam edeceklerinin altını çizen Genç, 9 aracın 290 milyon 450 bin liraya alındığını belirtti.

İtfaiyede 349 personelin görev yaptığını anlatan Genç, 4 araç daha alarak itfaiye bünyesindeki araç sayısını 72'ye çıkaracaklarını kaydetti.

Ekiplerin geçen yıl yangınların yanı sıra sel ve trafik kazaları da dahil 4 bin 992 olaya müdahale ettiğine dikkati çeken Genç, "Araklı ve Çarşıbaşı başta olmak üzere ilçelerimizde itfaiye birimlerimizi kurduk ve açılışlarını gerçekleştirdik. Düzköy, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerimizdeki çalışmalarımızı da tamamlayacağız. Akçaabat, Tonya ve bütün ilçelerimizde itfaiye teşkilatlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

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Konuşmaların ardından, 28, 32 ve 42 metre hidrolik merdivenli 4 itfaiye aracı ile 2 kurtarma ve 3 çok maksatlı itfaiye aracı hizmete alındı.