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        Çocuklarla iletişimde teknoloji okuryazarlığının önemine dikkat çekildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız, teknolojik aletlere bağımlılıkta ebeveynlere ve öğretmenlere görevler düştüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Çocuklarla iletişimde teknoloji okuryazarlığının önemine dikkat çekildi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız, teknolojik aletlere bağımlılıkta ebeveynlere ve öğretmenlere görevler düştüğünü söyledi.

        Kumcağız, AA muhabirine, ebeveynlerin özellikle çocuklarıyla ilgilenirken cep telefonu kullanmalarının doğru olmadığını ifade etti.

        Bağımlı hale gelen çocukların okula başladığında da elinden telefon ve tabletleri ailelerin alamadığını belirten Kumcağız, "O yüzden ebeveynlerin bu konuda dikkatli olmaları gerekiyor. Çocukların hemen telefonu eline vermek yerine, 'Niçin acaba çocuk bunu yapıyor? Onunla etkili vakit geçiriyor muyum? Çocuk ne istiyor?' diye düşünmeli, bunun takibinde olmalı." dedi.

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        Çocukların ebeveynlerini rol model aldığını ifade eden Kumcağız, "O yanlış davranışlara aslında biz örnek oluyoruz, biz teşvik ediyoruz. Sonra şikayet eden de biz oluyoruz ebeveynler olarak." diye konuştu.

        Teknoloji bağımlılığının hayatın her aşamasını çok etkilediğini aktaran Kumcağız, zaman içerisinde çocukların iletişim ve sağlık sorunları yaşadığını vurguladı.

        Kumcağız, aile içerisindeki huzursuzlukların da kendini yalnız hisseden çocuklarında teknolojik aletlere yönelmesine neden olduğunu belirtti.

        Ebeveynlerin çocuklarının daha okula başlamadan teknoloji okuryazarlığı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kumcağız, "Ailenin, çocuğuna 'yapma' dediği bir şeyi kendisinin yapmaması lazım. Okula gelindiği zaman okulda da aynı şekilde öğretmenlerin model olması gerekiyor çocuklara. Göstermek gerekiyor davranışlarla." dedi.

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        Okul, aile ve çocuk arasındaki iletişimin süreklilik arz etmesi gerektiğini aktaran Kumcağız, "Bu disiplinlerarası yani sadece ailenin ya da öğretmenin değil, komple okuldaki kişilerin de sorumlulukları var. Rehber öğretmeni, diğer öğretmenler, idareciler ve aynı zamanda da ailelerin." ifadelerini kullandı.

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