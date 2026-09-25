Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da "Bulgur Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da "Bulgur Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da kent ile Mardin arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla "Bulgur Festivali" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Trabzon'da "Bulgur Festivali" düzenlendi

        Trabzon'da kent ile Mardin arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla "Bulgur Festivali" organize edildi.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki programda, iki şehir arasındaki gönül köprüsünü pekiştirmek amacıyla Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği işbirliğiyle festival düzenlediklerini söyledi.

        Genç, Mardin'in Kızıltepe ilçesinin bir köyünde 1978'de görev yapan Trabzonlu öğretmen Bahtiyar Yayla'nın öğrencilerine Trabzonspor sevgisini aşılamasıyla iki şehir arasında kuvvetli bir bağ oluştuğunu belirterek, "Bugün o sevginin ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği'mizin 3 bin 581 kayıtlı üyesi var." dedi.

        REKLAM

        Trabzonspor'un birlik ve beraberlik oluşturduğunu ifade eden Genç, 2017'de Kızıltepe'de Hamsi Festivali düzenlediklerini dile getirdi.

        Genç, Allah'tan, milletin birliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermemesini dileyerek, "Bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde büyük bir gayret ortaya konuluyor. Ülkemizin toprakları çok kıymetli. Bölmeye çalışıyorlar. O nedenle uyanık olacağız, bizi kimse bölemeyecek, böldürtmeyeceğiz. Bu topraklar bu iradeyi ortaya koydu." diye konuştu.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Mardinlilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimiz ve birliğimizdir." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da hep birlikte aynı sofrada kenetleneceklerini belirterek, "Türkiye kardeşlikle kenetlenecek, istikrarla büyüyecek ve dünya liderliğine oynayacak." dedi.

        Konuşmaların ardından iki şehrin halk oyunları ekipleri gösteri sundu, sanatçılar konser verdi.

        Vatandaşlara bulgur pilavı ikram edilen programa, Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Milliler Kocaeli'de Fransa'ya mağlup oldu
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Emrah Yaşar, Avrupa Şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Busenaz Sürmeneli altın madalyanın sahibi oldu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        F.Bahçe galibiyetle başladı!
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Beşiktaş sezona mağlubiyetle başladı!
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        Dragon Hackerz'in 2 yöneticisine gözaltı
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        "İran 7 günlük bir plan sundu"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        UEFA'dan Matteo Guendouzi müjdesi
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum

        Benzer Haberler

        Trabzon'da Saral ailesi üyeleri bir araya geldi
        Trabzon'da Saral ailesi üyeleri bir araya geldi
        Trabzon'da itfaiye filosuna 290 milyon liralık 9 yeni araç katıldı
        Trabzon'da itfaiye filosuna 290 milyon liralık 9 yeni araç katıldı
        Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu "Töre" ile açacak
        Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu "Töre" ile açacak
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bu yıl 4 bin 314 öğrenci eğitime başladı
        Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bu yıl 4 bin 314 öğrenci eğitime başladı
        Trabzon'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi defned...
        Trabzon'da toprak altında kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi defned...
        Trabzon'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi
        Trabzon'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolunda çökme meydana geldi