Trabzon'da "Bulgur Festivali" düzenlendi

Trabzon'da kent ile Mardin arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla "Bulgur Festivali" organize edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki programda, iki şehir arasındaki gönül köprüsünü pekiştirmek amacıyla Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği işbirliğiyle festival düzenlediklerini söyledi.

Genç, Mardin'in Kızıltepe ilçesinin bir köyünde 1978'de görev yapan Trabzonlu öğretmen Bahtiyar Yayla'nın öğrencilerine Trabzonspor sevgisini aşılamasıyla iki şehir arasında kuvvetli bir bağ oluştuğunu belirterek, "Bugün o sevginin ne kadar büyüdüğünü görüyoruz. Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği'mizin 3 bin 581 kayıtlı üyesi var." dedi.

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Trabzonspor'un birlik ve beraberlik oluşturduğunu ifade eden Genç, 2017'de Kızıltepe'de Hamsi Festivali düzenlediklerini dile getirdi.

Genç, Allah'tan, milletin birliğini ve beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermemesini dileyerek, "Bütün gücümüzle Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde büyük bir gayret ortaya konuluyor. Ülkemizin toprakları çok kıymetli. Bölmeye çalışıyorlar. O nedenle uyanık olacağız, bizi kimse bölemeyecek, böldürtmeyeceğiz. Bu topraklar bu iradeyi ortaya koydu." diye konuştu.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Mardinlilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimiz ve birliğimizdir." ifadesini kullandı.

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AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da hep birlikte aynı sofrada kenetleneceklerini belirterek, "Türkiye kardeşlikle kenetlenecek, istikrarla büyüyecek ve dünya liderliğine oynayacak." dedi.

Konuşmaların ardından iki şehrin halk oyunları ekipleri gösteri sundu, sanatçılar konser verdi.

Vatandaşlara bulgur pilavı ikram edilen programa, Düzköy Kaymakamı Muhammed İbrahim Ağlamaz, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın da katıldı.