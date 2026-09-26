Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Salah'ın fotoğraf çektirdiği yayladaki bank ve tabelanın çalındığı iddiası

        Salah'ın fotoğraf çektirdiği yayladaki bank ve tabelanın çalındığı iddiası

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki taşın yanına yerleştirilen bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Salah'ın fotoğraf çektirdiği yayladaki bank ve tabelanın çalındığı iddiası

        Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki taşın yanına yerleştirilen bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi.

        Salah'ın bir süre önce yaylada taşın üzerinde otururken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından, sevenleri de taşın yanında fotoğraf çektirmeye başladı.

        "Salah Yaylası" yazılı tabelanın bulunduğu yaylaya, bir süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bank yerleştirildi. Ancak bank ve tabelanın, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yayladan götürüldüğü öne sürüldü.

        Yayladaki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla "Muhammed Salah taşı" yazılı tabelayı taşın yanına yerleştirdi.

        REKLAM

        Bank ve tabelanın dün akşam saatlerinde çalındığını öne süren vatandaşlar, bölgeye güvenlik kamerası yerleştireceklerini ve yeni tabelayı kısa sürede yaylaya takacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "100. Yılında Trabzon Ticaret Lisesi" adlı kitap tanıtıldı
        Trabzon'da "100. Yılında Trabzon Ticaret Lisesi" adlı kitap tanıtıldı
        Çocuklarla iletişimde teknoloji okuryazarlığının önemine dikkat çekildi
        Çocuklarla iletişimde teknoloji okuryazarlığının önemine dikkat çekildi
        Trabzon'da "Bulgur Festivali" düzenlendi
        Trabzon'da "Bulgur Festivali" düzenlendi
        Trabzon'da Saral ailesi üyeleri bir araya geldi
        Trabzon'da Saral ailesi üyeleri bir araya geldi
        Trabzon'da itfaiye filosuna 290 milyon liralık 9 yeni araç katıldı
        Trabzon'da itfaiye filosuna 290 milyon liralık 9 yeni araç katıldı
        Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu "Töre" ile açacak
        Trabzon Devlet Tiyatrosu yeni sezonu "Töre" ile açacak