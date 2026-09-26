Salah'ın fotoğraf çektirdiği yayladaki bank ve tabelanın çalındığı iddiası

Bank ve tabelanın dün akşam saatlerinde çalındığını öne süren vatandaşlar, bölgeye güvenlik kamerası yerleştireceklerini ve yeni tabelayı kısa sürede yaylaya takacaklarını belirtti.

Yayladaki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla "Muhammed Salah taşı" yazılı tabelayı taşın yanına yerleştirdi.

"Salah Yaylası" yazılı tabelanın bulunduğu yaylaya, bir süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bank yerleştirildi. Ancak bank ve tabelanın, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yayladan götürüldüğü öne sürüldü.

Salah'ın bir süre önce yaylada taşın üzerinde otururken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından, sevenleri de taşın yanında fotoğraf çektirmeye başladı.

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