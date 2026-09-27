Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 27.09.2026 - 17:50 Güncelleme:
Salon:HayriGür
Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Alper Gökçebel
Trabzonspor: Canaan 9, Yiğit Arslan 10, Caupain Jr 12, Tilman 9, Manek 7, Keene 12, Tolga Geçim, Yeboah 4, Terry 12, Rıdvan Öncel 7
Bursaspor Basketbol: Hammonds 5, Freeman 20, Watson 15, Ergi Tırpancı 2, Taylor 20, Moore 12, Buğra Çal, Ömer Can İlyasoğlu 1, Washington 1
1. Periyot: 26-22
Devre: 42-39
3. Periyot: 64-56
TRABZON
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