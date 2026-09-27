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        Trabzon'da aracında abartılı egzoz kullanan 6 sürücüye 96 bin lira ceza kesildi

        Trabzon'da çevreye rahatsızlık veren ve gürültü kirliliğine neden olan abartılı egzozlu araçlara yönelik denetimlerde 6 sürücüye toplam 96 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Trabzon'da aracında abartılı egzoz kullanan 6 sürücüye 96 bin lira ceza kesildi

        Trabzon'da çevreye rahatsızlık veren ve gürültü kirliliğine neden olan abartılı egzozlu araçlara yönelik denetimlerde 6 sürücüye toplam 96 bin lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ortahisar ilçesi Kanuni Bulvarı'nda trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim gerçekleştirildiği bildirildi.

        Açıklamada, denetimlerde 40 aracın kontrol edildiği, abartılı egzoz kullandığı tespit edilen 6 aracın sürücüsüne toplam 96 bin lira idari para cezası uygulandığı, araçların ise 30 gün süreyle trafikten men edildiği aktarıldı.

        Modifiyeli olduğu belirlenen 7 aracın sürücüsüne de toplam 7 bin lira idari para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, söz konusu araçların mevzuata uygun hale getirilmesi için sürücülere 7 gün süre verildiği ifade edildi.

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        Açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğini tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü oluşturan araç ve sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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