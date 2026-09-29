Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 29.09.2026 - 20:06 Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililer dinamik ısınmanın ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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