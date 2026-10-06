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        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Trabzonspor, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

        Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

        Öte yandan antrenmanda futbolcu Cenk Özkacar'ın doğum günü kutlandı.

        Özkacar için antrenman öncesi pasta kesildi, takım arkadaşları oyuncuya tebrikte bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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