Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 11.07.2026 - 22:12 Güncelleme:
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular, sabah core antrenmanı yaptı.
Akşam antrenmanının ilk bölümünde ise futbolcular, ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, geçiş oyunu ve çift kale maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ