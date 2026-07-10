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        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

        Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.


        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

        Akşam antrenmanında ise bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma çalışması yaptı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, dayanıklılık çalışması ve dar alanda oyunla sona erdi.

        Karadeniz ekibi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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