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        Trabzonspor, yoğun maç programına giriyor

        Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Trabzonspor, yoğun maç programına giriyor

        Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla verilen aranın ardından yoğun ve zorlu bir müsabaka programına giriyor.

        Yeni sezonda ilk karşılaşmasını 15 Ağustos'ta Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynayan bordo-mavililer, ilk bölümde 6'sı ligde, 2'si de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda olmak üzere 8 resmi karşılaşmaya çıktı.

        Ligde 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, Avrupa'da Ferencvaros karşısında iki müsabakayı da kaybetti.

        Milli araya Galatasaray karşısında sahasında aldığı 4-0'lık galibiyetle giren Trabzonspor'u önünde zorlu bir süreç bekliyor.

        Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 30 günlük sürede yoğun ve zorlu bir maç programına girerek Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkacak.

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        - Samsunspor maçıyla başlayacak

        Trabzonspor, milli maçlar dolayısıyla lige verilen aranın ardından ilk olarak 10 Ekim'de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Daha sonra Finlandiya yolculuğuna çıkacak bordo-mavili takım, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçında 15 Ekim'de KuPS Kuopio ile karşılaşacak, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

        22 Ekim'de İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında, 26 Ekim'de ise ligde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak bordo-mavililer, 1 Kasım'da sahasında Gaziantep FK, 5 Kasım'da yine evinde Almanya'nın Freiburg takımı ile mücadele edecek ve son olarak da Corendon Alanyaspor deplasmanının ardından bir sonraki milli maç arasına girecek.

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        - Trabzonspor'un maç fikstürü

        Bordo-mavililerin 8 maçlık zorlu fikstürü şöyle:

        TarihOrganizasyonTakımSaha10 Ekim CumartesiSüper LigSamsunsporDeplasman15 Ekim PerşembeUEFA Konferans LigiKuPS KuopioDeplasman19 Ekim PazartesiSüper LigBeşiktaşİç saha22 Ekim PerşembeUEFA Konferans LigiHeartsİç saha26 Ekim PazartesiSüper LigÇaykur RizesporDeplasman1 Kasım PazarSüper LigGaziantep FKİç saha5 Kasım PerşembeUEFA Konferans LigiFreiburgİç saha8 Kasım PazarSüper LigAlanyasporDeplasman

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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