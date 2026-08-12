Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet bir araya geldi

Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da telefonla görüştüğü teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, programda teknik direktör Fatih Tekke, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi.

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