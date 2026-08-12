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        Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet bir araya geldi

        Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, takım kaptanı Stefan Saviç organizasyonunda düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet bir araya geldi

        Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, takım kaptanı Stefan Saviç organizasyonunda düzenlenen programa katıldı.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, programda teknik direktör Fatih Tekke, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi.

        Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da telefonla görüştüğü teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.

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