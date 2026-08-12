Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet bir araya geldi
Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, takım kaptanı Stefan Saviç organizasyonunda düzenlenen programa katıldı.
Giriş: 12.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, takım kaptanı Stefan Saviç organizasyonunda düzenlenen programa katıldı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, programda teknik direktör Fatih Tekke, teknik heyet ve futbolcular bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da telefonla görüştüğü teknik heyet ve futbolculara yeni sezonda başarılar diledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ