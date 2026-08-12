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        Trabzon'un fethinin anlatıldığı "Dağların Ardından Gelen Hüküm" adlı roman yayımlandı

        Trabzonspor Kulübü Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar'ın ilk romanı "Dağların Ardından Gelen Hüküm", Trabzon'un fethinin yıl dönümünde yayımlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Trabzon'un fethinin anlatıldığı "Dağların Ardından Gelen Hüküm" adlı roman yayımlandı

        Trabzonspor Kulübü Medya ve Kurumsal İletişim Müdürü Nuri Bekar'ın ilk romanı "Dağların Ardından Gelen Hüküm", Trabzon'un fethinin yıl dönümünde yayımlandı.

        Bekar, yaptığı açıklamada, romanında klasik bir fetih anlatısının ötesine geçmeyi amaçladığını belirtti.

        Romanda yalnızca savaşın sonucunu değil, sonuca götüren süreci de anlatmaya çalıştığını vurgulayan Bekar, "Dönemin siyasi dengelerini, diplomatik hamlelerini ve insanların yaşadığı kırılma anlarını tarihi kaynaklar ışığında edebi kurgu ile buluşturmaya gayret ettim. Amacım, Trabzon'un fethine farklı bir perspektiften bakılmasına katkı sunmak." ifadelerini kullandı.

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        Bekar, tarihi gerçeklikten ödün vermemeye özen gösterdiğinin altını çizerek, romanı kentin tarihine ve kültürel hafızasına duyduğu bağlılığın bir yansıması olarak kaleme aldığını kaydetti.

        Eserin yaklaşık iki yıllık araştırma sürecinin ürünü olduğunu aktaran Bekar, Fatih Sultan Mehmed'in 1461 Trabzon Seferi'ni yalnızca askeri yönüyle değil, diplomasi, strateji, devlet yönetimi ve dönemin insan hikayeleri ekseninde ele aldığını vurguladı.

        Bekar, yerli ve yabancı tarihi kaynaklar, akademik çalışmalar ve arşiv belgelerinden yararlanarak hazırladığı eserin yayımlanmadan Prof. Dr. İsmail Köse ile Prof. Dr. İlhan Tezcan tarafından tarihi doğruluk açısından da değerlendirildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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