Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bordo-mavili kulübün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, protokol üyeleri ve taraftarların katılımıyla Ziyabey Tesisleri'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

        Atatürk Anıtı önünde devam eden tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, yalnızca bir kuruluş yıl dönümünü değil, bir şehrin ayağa kalkışını, Anadolu'nun futboldaki büyük devrimini ve bordo-mavi renklerin 59 yıldır süren onurlu mücadelesini kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Göreve geldikleri günden bu yana armanın hakkını verebilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Doğan, geçmişten geleceğe uzanan büyük bir mirası taşıdıklarını ifade etti.

        Trabzonspor'un geçmişinin kendileri için bir pusula olduğunu vurgulayan Doğan, bugünkü mücadelelerinin temelinde bu mirasın bulunduğunu, geleceğin ise çocuklara karşı en büyük sorumlulukları olduğunu kaydetti.

        Göreve geldiklerinde hayal olarak görülen pek çok hedefi birer birer gerçeğe dönüştürdüklerine dikkati çeken Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bundan sonra da aynı kararlılıkla, aynı inançla ve aynı cesaretle yürümeye devam edeceğiz. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı, dünyanın neresinde olursa olsun göğsünü gere gere 'Ben Trabzonsporluyum.' diyeceği yarınlar için canla başla çalışıyoruz."

        Doğan, 59 yıl önce yakılan meşalenin milyonlarca taraftarın yüreğinde yanmaya devam ettiğini belirterek, görevlerinin bu meşaleyi söndürmeden gelecek nesillere teslim etmek olduğunu ifade etti.




        "Trabzonspor'un büyüklüğü sadece kazandığı kupalarla anlatılamaz"

        Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise Trabzonspor'un, kuruluşundan kısa bir süre sonra Türk futbolunun kaderini değiştirdiğini söyledi.

        Bordo-mavili takımın kazandığı kupalara dikkati çeken Ören, şu ifadeleri kullandı:

        "Trabzonspor'un büyüklüğü sadece kazandığı kupalarla anlatılamaz. Çünkü Trabzonspor, mahalle aralarında top koşturan çocukların hayalidir. Sabahın ilk ışığında denize açılan balıkçıların duasıdır. Gurbette bordo-mavi atkısını omzuna alan her Trabzonlunun memleket hasretidir. Haksızlık karşısında boyun eğmeyen, dimdik duran, emeğe inanan, öz kaynaklarına güvenen ve ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyen bir karakterin adıdır."

        Törende, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Ertuğrul Doğan ile Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Program kapsamında şampiyonluk kupaları sergilendi. Trabzonspor'un kuruluşundan bugüne kadar yaşanan önemli anlara ilişkin haber ve fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı yapılırken, şampiyonluk kadrosunun yer aldığı hatıra fotoğrafı çekim alanı da oluşturuldu.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        Ertuğrul Doğan: "Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır" Trabzo...
        Ertuğrul Doğan: "Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır" Trabzo...
        25 yıllık evliliklerini hayallerindeki düğünle taçlandırdılar
        25 yıllık evliliklerini hayallerindeki düğünle taçlandırdılar
        Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde Papara Park, bordo-mavi renklerle ışık...
        Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde Papara Park, bordo-mavi renklerle ışık...
        Karadeniz'de popülasyonu artan ayılar için uzmanından 'önlem alınmalı' uyar...
        Karadeniz'de popülasyonu artan ayılar için uzmanından 'önlem alınmalı' uyar...
        Karadeniz yaylalarında trafik levhaları kevgire döndü
        Karadeniz yaylalarında trafik levhaları kevgire döndü
        Viyadükler yükselmeye, projenin de silueti ortaya çıkmaya başladı
        Viyadükler yükselmeye, projenin de silueti ortaya çıkmaya başladı