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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde Papara Park, bordo-mavi renklerle ışıklandırıldı

        Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde Papara Park, bordo-mavi renklerle ışıklandırıldı

        Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü dolayısıyla Papara Park'ın bordo-mavi ışıklarla aydınlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 21:22 Güncelleme:
        Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde Papara Park, bordo-mavi renklerle ışıklandırıldı

        Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 59'uncu yıl dönümü dolayısıyla Papara Park'ın bordo-mavi ışıklarla aydınlatıldığı bildirildi.


        Kulüpten yapılan açıklamada, "59 yıl önce Trabzonspor çatısı altında gerçekleştirilen birleşmenin ardından belirlenen bordo-mavi renkler, kuruluş yıl dönümünde Papara Park'ta yeniden hayat buldu. Trabzon'un önemli simgelerinden Papara Park, gece boyunca bordo-mavi ışıklarıyla şehre renk katacak." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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