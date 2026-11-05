Trabzon'un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Kadırga, Sis Dağı ve Alaca yaylaları beyaza büründü.
Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Kadırga, Sis Dağı ve Alaca yaylaları beyaza büründü.
Kentte dün aralıklarla etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışın ardından Tonya ilçesindeki Kadırga Yaylası ile Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı ve Alaca yaylalarının yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Öte yandan Kadırga Yaylası'nda bulunan vatandaşlar, aniden bastıran kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanabilecek sokak hayvanlarını besledi.
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