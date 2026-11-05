Trabzon'un yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Yağışın ardından Tonya ilçesindeki Kadırga Yaylası ile Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı ve Alaca yaylalarının yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Kadırga, Sis Dağı ve Alaca yaylaları beyaza büründü.

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