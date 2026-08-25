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        Türk somonu Vietnam'da uluslararası alıcılarla buluştu

        Türk somonu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) organizasyonuyla Vietnam'da düzenlenen VIETFISH 2026'da tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Türk somonu Vietnam'da uluslararası alıcılarla buluştu

        Türk somonu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) organizasyonuyla Vietnam'da düzenlenen VIETFISH 2026'da tanıtıldı.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, Türk Somonu UR-GE Projesi kapsamında 8 ihracatçı firma fuara ilk kez katıldı.

        Vietnam'ın Ho Chi Minh City kentinde 9-21 Ağustos'ta gerçekleştirilen fuarda Türkiye, "Turkish Salmon from Black Sea" markasıyla temsil edilerek, Türk somonunun yanı sıra balık unu, balık yağı, deniz salyangozu ve balık yemi gibi ürünler de tanıtıldı.

        Vietnam Su Ürünleri İhracatçıları ve Üreticileri Birliği (VASEP) tarafından düzenlenen VIETFISH 2026, 14 bin metrekareyi aşan alanda 335 firma ve 568 standı bir araya getirdi, 17 ülke ve bölgeden katılımcıların yer aldığı fuarı yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.

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        Fuarda gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle ihracatçı firmalar, Vietnam ve çevre Asya pazarlarında yeni ticari bağlantılar kurarak işbirliklerini geliştirme fırsatı yakaladı.

        Türk somonunun kalitesi, lezzeti, tazeliği ve yüksek üretim standartlarıyla fuar ziyaretçilerinden yoğun ilgi görürken, "Turkish Salmon from Black Sea" markasıyla oluşturulan tanıtım alanında Doğu Karadeniz su ürünleri sektörünün üretim kapasitesi ve ihracat vizyonu uluslararası ziyaretçilere aktarıldı.

        "İnovasyon ve Sürdürülebilirlik" temasıyla gerçekleştirilen fuarda, izlenebilirlik, çevresel sorumluluk, yeşil teknolojiler ve katma değerli üretim gibi başlıklar öne çıktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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