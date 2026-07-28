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        Türk Tarih Kurumunun "mobil kitap satış mağazası" Trabzon'a geldi

        Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Trabzon'da kitapseverlere kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Türk Tarih Kurumunun "mobil kitap satış mağazası" Trabzon'a geldi

        Türk Tarih Kurumunun (TTK) "Her Eve Bir Tarih Kitabı" projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil kitap satış mağazası, Trabzon'da kitapseverlere kapılarını açtı.

        Proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilini ziyaret edecek tırın 46. durağı Trabzon oldu.

        15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yer alan tır, kurum yayınlarından geniş bir kitap yelpazesini okurlarının beğenisine sunuyor.

        Tarih meraklıları ve öğrenciler, zengin bir kitap koleksiyonunun yer aldığı mobil tırda, kurumun prestijli yayınlarına indirimli olarak ulaşma imkanı buluyor.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Öksüz, yarın düzenlenecek imza töreninde "Trabzon Tarihi" adlı kitabıyla okurlarla buluşacak.

        Tır, yarın saat 19.00'a kadar kitapseverleri ağırlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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