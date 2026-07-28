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        Üretim kapasitesini artıran Trabzonlu silah firmasından 15 ülkeye ihracat

        ENES SANSAR - Trabzon'da ürettiği tabanca ve tüfekleri 15 ülkeye ihraç eden Alpharms Savunma Sanayi Limited Şirketi, talebe yetişmek için üretim alanını ve makine parkını büyüterek kapasitesini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Üretim kapasitesini artıran Trabzonlu silah firmasından 15 ülkeye ihracat

        ENES SANSAR - Trabzon'da ürettiği tabanca ve tüfekleri 15 ülkeye ihraç eden Alpharms Savunma Sanayi Limited Şirketi, talebe yetişmek için üretim alanını ve makine parkını büyüterek kapasitesini artırdı.

        Değirmendere Mahallesi'nde 2013 yılında kurulan ve 2017'de yeni fabrikasına geçen şirket, tabanca ve tüfeklerine talebin artması üzerine üretim alanını genişletme kararı aldı.

        Önceki yıllarda 1200 metrekare olan üretim alanı 2 bin 400 metrekareye çıkarıldı. Personel sayısını da artıran ve makine parkını büyüten firma, aylık 2 binden fazla tabanca üretim kapasitesine ulaştı.

        Şirket yöneticisi Ömer Hacıoğlu, AA muhabirine, Avrupa ve Afrika'da 15 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

        Firma olarak her geçen yıl üretim miktarını artırdıklarını belirten Hacıoğlu, şöyle konuştu:

        "Sektördeki faaliyetimize tüfek üretimiyle başladık. Sonradan ürün gamımızı değiştirerek 9 milimetre ve 45 kalibre tabanca üretmeye başladık. Daha sonraki yıllarda talebi karşılayamayacak duruma geldiğimizde üretim kapasitemizi artırmak durumunda kaldık. Yaklaşık 1200 metrekare daha bir alanda genişleme yaparak tezgah sayımızı 24'e çıkardık. Üretim kapasitemizi artırdık. Aynı zamanda tabanca ve av tüfeği yapıyoruz. Tabanca ürün gamında farklı ürünler üretmeye başladık. Alıcıların talebi doğrultusunda üretim yapıyoruz."

        Hacıoğlu, "Ayda yaklaşık olarak alıcılarımıza 500 tabanca satabiliyorduk şimdi 2 bin tabancanın üzerinde üretim yapabiliyoruz." dedi.

        - "Yüzde 100 oranda ihracatımız arttı"

        Gelişen teknoloji ve iş süreçleriyle birlikte modernizasyona gittiklerini ifade eden Hacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Geçen yılla bu yılı mukayese edecek olduğumuzda tezgah parkımızı yeniledik, sayıyı artırdık. Aynı şekilde tezgahlardaki iş bağlama aparatlarımızı modernize ettik. Şimdi malzeme üretim bandına bir yerden giriyor öbür taraftan bitmiş olarak çıkıyor. Yüzde 100 oranda ihracatımız arttı. Alıcımız bizden daha fazla talep edince biz de üretimi genişlettik."

        İleride çok daha iyi noktalara geleceklerine inandıklarını ifade eden Hacıoğlu, "Av tüfeği sektöründe varız. Tabanca sektöründe 9 milimetre 45 kalibre her ikisinin de alternatiflerini ürettik. Yeni modeller ürettik. Polimer 9 milimetre ürettik. İki model daha üreteceğiz. Bu ürünlerle beraber bu piyasada var olmaya çalışacağız." diye konuştu.

        Yeni geliştirdikleri "ALPHA 11 DS" model tabanca için de olumlu geri dönüşler aldıklarını söyleyen Hacıoğlu, "Tabancamız 9 milimetre 17+1 kapasitede. Amerikalıların tercih ettiği ağır ve yüksek kapasiteli, onların gözüne hitap eden bir tabanca. Bunun yine 9 milimetresinin haricinde kapasitesi yüksek 45 kalibre üretmeyi planladık. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu silahı 6 aydır satışa sunduk talep var." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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