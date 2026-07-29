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        Uzungöl'de ücretsiz çocuk oyun parkı hizmete açıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de kurulan ücretsiz çocuk oyun parkı hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Uzungöl'de ücretsiz çocuk oyun parkı hizmete açıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de kurulan ücretsiz çocuk oyun parkı hizmete sunuldu.

        Çaykara Belediyesi tarafından Uzungöl Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu bahçesine kurulan oyun parkı, yaz sezonunda çocukların kullanımına açıldı.

        Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği parkta çocuklar gün boyunca vakit geçirirken, aileler de göl çevresinde dinlenme imkanı buluyor.

        Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, parkın yaz tatili boyunca ücretsiz hizmet vereceğini belirterek, çocukların güvenli bir ortamda vakit geçirmesi için çalıştıklarını ifade etti.

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