Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin TTSO'yu ziyaret etti

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.





TTSO'dan yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Jiang Xuebin, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ile görüşerek Trabzon'daki yatırım imkanlarına ilişkin bilgi aldı.



Çelebi, 12 bin 600 kayıtlı üyesi bulunan Oda'da 200'ün üzerinde sektörde faaliyet yürütüldüğünü belirterek, bölgede başta fındık ve çay olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin üretildiğini, son yıllarda ise Türk somonu sektörünün hızla geliştiğini ifade etti.



Türk somonunun lezzetiyle öne çıktığını belirten Çelebi, balık işleme tesisi sayısının hızla arttığını ve kentte 5 organize sanayi bölgesi bulunduğunu bildirdi.



Çelebi, 2 yıldır Çin'deki fuarlara katılarak Trabzon'un tanıtımını yaptıklarını, tarih ve doğa kenti Trabzon'un Çinli turistler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.



Birçok sektörden iş insanlarını Çin'deki fuarlara götürdüklerini belirten Çelebi, Çinli yatırımcıları da Trabzon'a davet etti.



Çelebi, Trabzon'daki yatırım olanakları, Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ve iş fırsatlarına ilişkin sunum yaparak, orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminin planlandığı projede 149 sanayi parselinin yer alacağını kaydetti.



Büyükelçi Jiang Xuebin de Trabzon'un yatırım altyapısı ve coğrafi konumu bakımından önemli avantajlara sahip olduğunu, Çinli girişimcilerin kentte yatırım yapmasını teşvik edebileceklerini belirtti.



Ankara'da 100'den fazla Çinli şirketin üye olduğu Çin Sanayici ve İş Adamları Derneğinin kurulduğunu ifade eden Xuebin, "Bu yapının daha yoğun ilişki içinde olmamıza fırsat sağlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu kapsamda Çinli iş insanlarıyla Trabzon'a geleceğiz." dedi.



Büyükelçi, yeni enerji, biyomedikal ve 5G alanlarında Çinli şirketlerin işbirliği yapabileceği, başta fındık olmak üzere daha fazla Türk tarım ürününü Çin pazarına kazandırmak istediklerini kaydetti.



Ziyarette, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayim Adanur da hazır bulundu.







