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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Trabzon'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Trabzon'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, seçim kampanyasını kendi partileri açısından başlattıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Trabzon'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, seçim kampanyasını kendi partileri açısından başlattıklarını söyledi.

        Kılıç, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Yeniden Refah Partisi'nin 703 bin üye sayısıyla Türkiye'nin üçüncü siyasi partisi olduğunu savundu.

        Seçim çalışmalarına şimdiden başladıklarını belirten Kılıç, "Yeniden Refah ve yeniden Erbakan anlayışıyla milli görüş ve adil düzen ekseni doğrultusunda Trabzon dahil 81 ilimizde bu gayret ile sahadayız. Bütün teşkilatlarımızla birlikte geceleri gündüzlere katarak Yeniden Refah Partisi olarak biz seçim hazırlıklarımızı başlattık. Düğmeye bastık startı verdik. Bizim için seçim kampanyası başlamış durumdadır. Üye kayıt çalışmaları, esnaf ziyaretleri, 'Mahallede Refah Var' ve diğer projelerle birlikte biz bugünden itibaren seçim takvimini işletmeye başlamış durumdayız." diye konuştu.

        Kılıç, kendi editörlüğünde oluşturulan "Yeniden Refah İçin 101 Neden" adlı kitabı imzalayıp partisinin Trabzon İl Başkanı Süleyman Pulat'a takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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