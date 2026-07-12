Vakfıkebir'de 15 Temmuz anısına bisiklet turu düzenlendi

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.



Vakfıkebir Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Yeşilay temsilciliğince organize edilen etkinlikte, "Pedallarımızı 15 Temmuz ruhuyla çeviriyor, milli birliğe güç katıyoruz" temasıyla bisikletliler bir araya geldi.



Hükümet Konağı önünden başlayan tura katılan bisikletliler, Gençlik Merkezi Kavşağı'na kadar pedal çevirdi.



Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Kadir Ulusoy, İlçe Belediye Başkanı Fuat Koçal, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Öztürk ile Yeşilay Şube Temsilcisi Korkut Hekim de bisikletleriyle katıldı.



Başlangıç noktasında tamamlanan programda, katılımcılara dondurma ikram edildi.



















