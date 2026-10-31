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        CHP Sözcüsü Sarı, Uşak'ta konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partide 74 il başkanının değiştiğini, 60'tan fazlasının ilk kez il başkanı olduğunu ve köklü bir örgütsel düzenleme yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:28 Güncelleme:
        CHP Sözcüsü Sarı, Uşak'ta konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partide 74 il başkanının değiştiğini, 60'tan fazlasının ilk kez il başkanı olduğunu ve köklü bir örgütsel düzenleme yapıldığını söyledi.

        Partisinin Uşak İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Sarı, göreve geldiklerinde partinin bir kaos içinde olduğunu, bu kaosu yönetmeye çalıştıklarını ve önemli süreçlerden geçtiklerini ifade etti.

        CHP'nin hiçbir zaman bölünmesini, parçalanmasını istemediklerini, sadece yaşanan hukuki süreci yönetmek istediklerini dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

        "74 il başkanımız değişti. 60 küsur il başkanımız ilk defa il başkanı oluyor. Dolayısıyla partide çok köklü bir örgütsel düzenleme oldu bu dönemde. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde böyle bir şey yoktur. Yani üçüncü kez adeta yeniden kuruluyor parti. Yani bir, kurucu dönemde kurulması. 12 Eylül'den sonra yeniden açıldığında partinin kurulması. Bu kadar köklü bir değişiklik üçüncü kez oluyor belki Cumhuriyet Halk Partisinde. Cumhuriyet Halk Partisine dönüşler var. Dönüşler başladı. Hem örgütsel düzeyde hem parlamento düzeyinde hem belediye başkanları düzeyinde bizimle temas eden arkadaşlarımız var. Biraz bizim zamana ihtiyacımız var. Kongre süreçlerini bir fırsat olarak görüyorum."

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        Sarı, partinin kongre sürecini 14 Şubat itibarıyla tamamlayacaklarını, sonrasında kurultay tarihi belirleyeceklerini söyledi.

        Partiden ayrılanlarla ilgili konuşan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

        "Burada ince bir denge var. Ben o yüzden giden bütün arkadaşlarıma diyorum ki 'Bakın kapıları bu kadar sert kapatmayın. Açmak zorunda kalacaksınız.' Kalanlara da diyorum ki 'Giden arkadaşlara saygısızlık yapmayın. Onlar gelecekler.' Dolayısıyla bizim biraz zamana ihtiyacımız var. Bu süreci iyi yönetmeye ihtiyacımız var. Zaman bizim lehimize işliyor. Koşulların her geçen gün daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Çok daha iyi olacak. Bu kongre süreçleri içerisinde partinin yeniden dinamizm kazanacağını düşünüyorum. Bunu bir fırsata çevirmek bizim elimizde. Bu şekilde ilerlersek sonuca ulaşırız diye düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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